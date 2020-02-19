В ЕАЭС в 2019 году выросли промпроизводство и розничный товарооборот

19 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Во всех странах Евразийского экономического союза в 2019 году отмечено увеличение промышленного производства, объема выполненных строительных работ, перевозок грузов и пассажиров, оборота розничной торговли. Такие данные содержатся в обзоре основных социально-экономических показателей ЕАЭС, подготовленном Департаментом статистики Евразийской экономической комиссии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Объем промышленного производства ЕАЭС в 2019 году составил $1,2 трлн и увеличился по сравнению с 2018 годом в постоянных ценах на 2,5%, - отметили в ЕЭК. - В структуре промышленного производства ЕАЭС в 2019 году наибольший удельный вес занимала обрабатывающая промышленность - 63,1%".

В 2019 году производство продукции сельского хозяйства всех государств ЕАЭС составило $120 млрд (рост на 3,4%). Объем выполненных строительных работ составил $159,8 млрд, что в постоянных ценах на 1,5% выше, чем в 2018-м. В странах ЕАЭС в 2019 году введено в эксплуатацию 97,9 млн кв.м общей площади жилья, что на 4,2 млн кв.м, или на 4,4%, больше, чем в 2018 году.

"Объем перевозок грузов транспортом государств ЕАЭС в 2019 году составил 12997,8 млн т и по сравнению с 2018 годом увеличился на 1,9%, - констатировали в ЕЭК. - Объем перевозок грузов (без трубопроводного транспорта) увеличился на 2,3% и составил 11440,8 млн т. В 2019 году объем перевозок пассажиров составил 38,5 млрд человек, что на 1,8% больше, чем в 2018-м. Пассажирооборот государств ЕАЭС увеличился за год на 6,5% и составил 908,9 млрд пассажиро-километров".

Оборот розничной торговли государств ЕАЭС в 2019 году составил $580,1 млрд: по сравнению с соответствующим периодом 2018 года объем розничных продаж в сопоставимых ценах увеличился на 2%.

"Объем взаимной торговли товарами государств ЕАЭС за 2019 год составил $55,3 млрд, или 100,2% к уровню 2018 года. В товарной структуре взаимной торговли государств ЕАЭС наибольший удельный вес занимают минеральные продукты - 25,7%, поставки машин, оборудования и транспортных средств -19,8%, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья - 15,6%, а также металлов и изделий из них - 12,9%", - добавили в ЕЭК.-0-