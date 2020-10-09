В ЕАЭС в 2021 году прогнозируется почти полная самообеспеченность сельхозпродукцией, за исключением фруктов

9 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе в 2021 году прогнозируется почти полная самообеспеченность основными видами сельхозпродукции, исключение составят только фрукты. Об этом говорится в разработанных и согласованных государствами - членами ЕАЭС совместных прогнозах развития агропромышленного комплекса, балансах спроса и предложения стран союза по сельскохозяйственной продукции, продовольствию, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на 2020-2021 годы, которые утверждены сегодня на заседании Евразийского межправительственного совета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Союз полностью удовлетворяет внутреннюю потребность в зерне, сахаре, растительных маслах, свинине, яйцах и баранине за счет собственного производства, - констатировали в ЕЭК. - В прогнозируемом периоде союз может достичь полной самообеспеченности по картофелю и мясу птицы, по молоку и овощам этот показатель составит 98%, говядине - 92%. Вместе с тем в ближайшей перспективе в союзе сохранится низкий уровень самообеспеченности по фруктам (45%), что задает важный вектор дальнейшей работы по развитию садоводства в ЕАЭС".

Согласно прогнозу, в 2021 году по сравнению с 2018-м в целом по ЕАЭС производство сельскохозяйственной продукции в долларовом эквиваленте увеличится на 12,2%, рост взаимной торговли составит 15,8%, экспорт в третьи страны вырастет на 11,5%, импорт сократится на 12,2%. Ожидается увеличение экспорта говядины в 15 раз, свинины - в 1,9 раза, баранины - в 1,5 раза, мяса птицы и картофеля - в 1,8 раза, растительных масел - на 36%, овощей - на 24%. За счет роста взаимных поставок прогнозируется сокращение импорта зерна по сравнению с 2018 годом почти в 5 раз до 54 тыс. т, картофеля - в 2,2 раза до 0,6 млн т, молочной продукции - на 30% до 1,9 млн т, мясной продукции - на 13% до 0,7 млн т, овощей - на 20% до 2,3 млн т, яиц - на 15% до 302 млн штук.

"Совместные прогнозы являются системным документом по развитию АПК, который направлен на обеспечение сбалансированности общего рынка, использование потенциала государств-членов в целях развития взаимной торговли, ориентирование бизнеса на создание новых производств исходя из перспектив развития общего рынка", - отметили в ЕЭК.-0-