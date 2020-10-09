Первый этап создания общего рынка газа в ЕАЭС должен быть завершен в 2020 году - Головченко

9 октября, Ереван /Корр. БЕЛТА/. Первый этап создания общего рынка газа в Евразийском экономическом союзе должен быть завершен в 2020 году, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко сегодня на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Формирование общих энергетических рынков в ЕАЭС, сопряженное с обеспечением недискриминационных подходов в области ценообразования, тарифов, доступа к услугам естественных монополий, рассматриваем в качестве важнейшей задачи для создания действительно экономического союза. В этой связи напомню, что в соответствии с программой формирования общего рынка газа первый этап соответствующей работы (а это формирование методической и организационной основы) должен быть завершен в текущем году", - сказал Роман Головченко.

Он полагает, что до конца года странам ЕАЭС нужно приложить усилия для отработки остающихся проектов документов.

По словам премьер-министра, в сложившейся геополитической ситуации, вызванной не только коронавирусной инфекцией, но и целым рядом других факторов, "в мире вновь наблюдается рост национального протекционизма, ограничение трансферта новейших технологий, стремление наиболее развитых стран сохранить свое доминирование в ущерб развивающимся странам и странам с переходной экономикой".

"Поэтому нам следует ускоренно добиваться полномасштабного выполнения целей и задач, заложенных в Договоре о ЕАЭС, создавать действительно общие безбарьерные рынки товаров, услуг, капитала, рабочей силы. Причем они должны охватывать все товарные группы и подавляющее большинство секторов услуг", - считает глава белорусского правительства.

Роман Головченко полагает, что в устранении барьеров, изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС уже достигнуты определенные результаты. В то же время, по его мнению, "оцифровка" барьеров, оценка их негативного влияния на взаимную торговлю позволит выделять приоритеты в их устранении.

Премьер-министр также высказался за активизацию работы по запуску в ЕАЭС совместных промышленных проектов с высоким интеграционным эффектом, а также за объединение усилий в импортозамещении.-0-

Головченко: пандемия поставила ряд вызовов перед странами ЕАЭС Глава белорусского правительства предложил коллегам конструктивно подойти к вопросу доработки стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.

Беларусь поддерживает усиление роли Евразийского банка развития в укреплении ЕАЭС - Головченко Для кредитной поддержки проектов с интеграционным эффектом предлагается объединить усилия национальных банков развития с возможностями Евразийского банка развития. "Это позволит уменьшить стоимость кредитных ресурсов", - отметил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Беларусь предлагает провести заседание Высшего Евразийского экономического совета в декабре в Минске "Белорусская сторона рассчитывает провести в декабре 2020 года в Минске заседание Высшего Евразийского экономического совета, на котором будут подведены итоги белорусского председательства и приняты стратегические направления евразийской экономической интеграции до 2025 года", - сказал Роман Головченко.

Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет 4 декабря в Москве На полях мероприятия планируется провести первый Евразийский конгресс, который будет организован Евразийским банком развития.

Фото Оксаны Манчук