Первый этап создания общего рынка газа в ЕАЭС должен быть завершен в 2020 году - Головченко

9 октября, Ереван /Корр. БЕЛТА/. Первый этап создания общего рынка газа в Евразийском экономическом союзе должен быть завершен в 2020 году, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко сегодня на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.
"Формирование общих энергетических рынков в ЕАЭС, сопряженное с обеспечением недискриминационных подходов в области ценообразования, тарифов, доступа к услугам естественных монополий, рассматриваем в качестве важнейшей задачи для создания действительно экономического союза. В этой связи напомню, что в соответствии с программой формирования общего рынка газа первый этап соответствующей работы (а это формирование методической и организационной основы) должен быть завершен в текущем году", - сказал Роман Головченко.
Он полагает, что до конца года странам ЕАЭС нужно приложить усилия для отработки остающихся проектов документов.
По словам премьер-министра, в сложившейся геополитической ситуации, вызванной не только коронавирусной инфекцией, но и целым рядом других факторов, "в мире вновь наблюдается рост национального протекционизма, ограничение трансферта новейших технологий, стремление наиболее развитых стран сохранить свое доминирование в ущерб развивающимся странам и странам с переходной экономикой".
"Поэтому нам следует ускоренно добиваться полномасштабного выполнения целей и задач, заложенных в Договоре о ЕАЭС, создавать действительно общие безбарьерные рынки товаров, услуг, капитала, рабочей силы. Причем они должны охватывать все товарные группы и подавляющее большинство секторов услуг", - считает глава белорусского правительства.
Роман Головченко полагает, что в устранении барьеров, изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС уже достигнуты определенные результаты. В то же время, по его мнению, "оцифровка" барьеров, оценка их негативного влияния на взаимную торговлю позволит выделять приоритеты в их устранении.
Премьер-министр также высказался за активизацию работы по запуску в ЕАЭС совместных промышленных проектов с высоким интеграционным эффектом, а также за объединение усилий в импортозамещении.-0-
Фото Оксаны Манчук