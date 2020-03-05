В этом году планируется продать 370 объектов госнедвижимости за одну базовую

5 марта, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. В Беларуси в этом году планируется продать 370 объектов государственной недвижимости за одну базовую величину. Об этом сообщила на пресс-конференции заместитель начальника главного управления распоряжения имуществом Государственного комитета по имуществу Ирина Долгова, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2019 году было продано 555 объектов госнедвижимости на сумму более Br19 млн. Из них 70% - объекты, которые были проданы по стоимости, сниженной на 80%, а также за одну базовую величину (1 БВ - Br27). В планах на этот год около 370 объектов, которые уже предлагаются за одну базовую", - сказала Ирина Долгова.

Она пояснила, что согласно указу №169 "О распоряжении государственным имуществом" при продаже объекта за одну базовую достаточно выполнить одно из условий: вести предпринимательскую деятельность, перевести объект в жилое помещение либо его снести. "Однако когда объекты будут выставляться на торги, нужно детально прорабатывать вопрос. Не все объекты можно перевести в жилое имущество и не во всех можно осуществлять все виды производственной деятельности", - заметила Ирина Долгова.

При этом она напомнила, что продавать недвижимость на аукционе за одну базовую величину разрешается без проведения предварительных аукционов на всей территории Беларуси (кроме областных центров и Минска).

В числе новаций указа Ирина Долгова отметила сокращение количества шагов при понижении цены продажи имущества. "Если раньше при выставлении на торги было обязательным поэтапное снижение первоначальной стоимости (на 20-50-80%), то сейчас можно снижать цену сразу на 50%", - уточнила она. Это было сделано для того, чтобы не тратить время на проведение аукционов и увеличить оперативность продажи гособъектов.

Появилась также возможность увеличения сроков рассрочки на покупку госнедвижимости. "Ранее мы продавали имущество с рассрочкой на один год, сейчас срок увеличен до трех лет. Сам покупатель будет определять, какой срок он бы хотел получить", - добавила представитель ведомства.-0-