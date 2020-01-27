В ГТК раскрыли схему поставки в Россию санкционной продукции под маркой белорусских производителей

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общий объем продукции, изъятой за прошлый год из незаконного оборота на белорусской границе, составил более 14 тыс. т. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы продолжаем жестко отрабатывать вопросы, связанные с незаконным перемещением санкционной продукции. За прошлый год было составлено более 600 административных протоколов. В большинстве случаев это нарушители из Российской Федерации, которые здесь приобретают продукцию, а потом по поддельным документам пытаются ее перевозить", - рассказал Юрий Сенько.

По его словам, общий объем продукции, изъятой за прошлый год из незаконного оборота, составил более 14 тыс. т. Председатель ГТК привел в пример последний случай, который произошел на белорусской границе 22 января. Российский перевозчик на грузовом автомобиле с поддельными российскими номерами пытался вывезти из Беларуси 19 т груш.

"Использовались документы нашего белорусского экспортера - предприятия "Бабушкина крынка". По документам товар проходил как сухое молоко. Российские нарушители пытаются таким образом подставлять наши субъекты хозяйствования. Транспортное средство изъято, нарушитель задержан", - подчеркнул Юрий Сенько.-0-