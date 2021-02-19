В листинг Белорусской валютно-фондовой биржи в 2020 году включены акции 12 ОАО

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В листинг ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" в 2020 году включены акции 12 открытых акционерных обществ. Об этом рассказал сегодня председатель Государственного комитета по имуществу Дмитрий Матусевич на итоговой коллегии ведомства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"В 2020 году в листинг БВФБ включены акции 12 открытых акционерных обществ, и такая работа продолжается, - сказал Дмитрий Матусевич. - Для удовлетворения права граждан на участие в безвозмездной приватизации решением правительства срок обращения ИПЧ "Имущество" продлен до 31 декабря 2022 года".

В прошлом году в торговой системе ОАО "БВФБ" объявлено 23 аукциона по продаже принадлежащих административно-территориальным единицам акций 13 акционерных обществ, по результатам которых совершено 5 сделок. Также на неорганизованном рынке в указанный период прошла продажа находящихся в коммунальной собственности акций 2 акционерных обществ.

По словам председателя комитета, на 1 января 2021 года в Беларуси функционирует 3870 акционерных обществ. Доля государства имеется в 1806 из них. В собственности Беларуси во владении и распоряжении Госкомимущества находятся акции 357 акционерных обществ и доли в уставном фонде 8 обществ с ограниченной ответственностью.

"Сегодня в республике действует отраслевая модель управления хозяйственными обществами - большинством принадлежащих государству акций управляют профильные госорганы, исполкомы и иные госорганизации. Управление акциями (долями в уставных фондах) хозяйственных обществ осуществляется через назначаемых в органы управления представителей государства (сегодня их 531)", - пояснил Дмитрий Матусевич.

Также он добавил, что во исполнение распоряжения премьер-министра от 17 августа 2020 года №163р "О повышении квалификации управленческих кадров" на базе Центра повышения квалификации Госкомимущества проводятся курсы повышения квалификации для корпоративных секретарей (секретарей наблюдательного совета) хозяйственных обществ, а также для представителей государства и других членов наблюдательных советов хозобществ.-0-