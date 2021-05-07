В Минэкономики рассказали о политике Беларуси в сфере зеленых технологий

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. О государственной политике Беларуси в сфере развития зеленой экономики корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель министра экономики Татьяна Бранцевич.

"В настоящее время устойчивый экономический рост не может быть обеспечен без развития зеленой экономики, и с учетом национальных особенностей и глобальных вызовов наша страна рассматривает ее в качестве важного инструмента обеспечения устойчивого развития и экологической безопасности, принимая последовательные меры по внедрению зеленых (экологических) принципов в национальную экономику", - сказала Татьяна Бранцевич.

По ее словам, на сегодняшний момент принято несколько базовых документов, которые фиксируют государственную политику в сфере развития зеленой экономики, в том числе использования зеленых технологий. Так, принципы зеленой экономики интегрированы в Национальную стратегию устойчивого социально-экономического развития на период до 2030 года. НСУР-2030 отражает три компонента устойчивого развития, акцентируя внимание на триаде "человек - экономика - окружающая среда".

"Достижение стратегической цели по обеспечению высоких жизненных стандартов населения и условий для гармоничного развития личности на основе перехода к высокоэффективной экономике, основанной на знаниях и инновациях, при сохранении благоприятной окружающей среды для будущих поколений предусматривалось на первом этапе (2016-2020 годы). Это реализовывалось за счет перехода к качественному, сбалансированному росту экономики на основе ее структурно-институциональной трансформации с учетом принципов зеленой экономики, приоритетного развития высокотехнологичных производств, которые станут основой для повышения конкурентоспособности страны и качества жизни населения", - рассказала заместитель министра.

На втором этапе (2021-2030 годы) планируется переход к устойчивому развитию, росту духовно-нравственных ценностей и достижению высокого качества человеческого развития на основе дальнейшего становления зеленой экономики и ускоренного развития высокотехнологичных производств и услуг.

Системные вопросы долгосрочного развития зеленой экономики и достижения целей устойчивого развития также отражены в действующей Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Беларуси до 2035 года, которая является актуализированной версией НСУР-2030.

"Новым вектором развития (НСУР-2035) станет переход к экономике замкнутого цикла (циркулярной экономике), позволяющей обеспечить экономический рост за счет более эффективного использования имеющихся ресурсов, переработки отходов и производства товаров из вторичных ресурсов", - подчеркнула Татьяна Бранцевич.

Также будут внедряться принципы экономики замкнутого цикла, направленные главным образом не на управление отходами, а на предотвращение их образования через внедрение экологического дизайна, повышение ресурсоэффективности производства, формирование культуры ответственного потребления товаров и другие инструменты.

"Акцент на внедрение инструментов поддержки зеленой экономики заложен в проекте программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и Программе деятельности правительства на период до 2025 года, утвержденной постановлением Совмина от 24 декабря 2020 года №758. Важно отметить, что одной из поставленных в данной программе целей в сфере экологической политики определено развитие приоритетных направлений зеленой экономики (электротранспорт (инфраструктура), умные энергоэффективные зеленые города, экономика замкнутого цикла и др.) и внедрение инструментов ее поддержки", - отметила замминистра.

В настоящее время Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с заинтересованными органами государственного управления активно ведется работа по разработке национального плана действий по развитию зеленой экономики в Беларуси до 2025 года.-0-