В Минсельхозпроде рассказали о планах по развитию точного земледелия в Беларуси

23 ноября, Клецкий район /Корр. БЕЛТА/. Начальник главного управления технического прогресса и энергетики, государственного надзора за техническим состоянием машин и оборудования Министерства сельского хозяйства и продовольствия Станислав Карпович рассказал сегодня журналистам о планах по развитию точного земледелия в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Минсельхозпрод занимается информатизацией сельского хозяйства. "Этот вопрос лежит в плоскости системы точного земледелия, которое предполагает прогнозирование урожайности с заданной себестоимостью. Сегодня с уверенностью можно сказать, что отдельные элементы этой системы у нас в стране уже внедрены и успешно используются. Например, картирование урожайности: наши современные комбайны оснащены этой системой, которая позволяет считывать с каждого квадратного метра урожайность, определять, сколько из почвы выносится питательных веществ - калия, фосфора, азота. При составлении плана урожайности на следующий год агроном учитывает это картирование, а также карты химанализа состава почвы. Благодаря этому он может точно спланировать, сколько нужно внести удобрений того или иного вида, что позволяет сэкономить. Чтобы использовать систему точного земледелия в этом направлении, должно быть проведено полное картирование полей в части химанализа", - пояснил Станислав Карпович.

Также важным элементом точного земледелия является система параллельного вождения. "Она позволяет увеличить производительность и обеспечить экономию средств", - отметил представитель Минсельхозпрода. Кроме того, при вспашке почвы на сельхозтехнику устанавливаются датчики глубины хода, которая позволяют контролировать работу механизатора.

"Это только часть элементов системы точного земледелия, которые у нас есть. Теперь нужно это объединить воедино. Планируем сделать это уже в 2019 году", - добавил Станислав Карпович.

Сегодня в Клецке прошел республиканский семинар-совещание по подготовке сельскохозяйственной техники к проведению полевых работ 2019 года. Участники семинара-совещания ознакомились с производственной базой ОАО "Клецкий райагросервис" и выставкой новой сельхозтехники, посетили ОАО "Кухчицы" (Клецкий район) и ОАО "Грицкевичи" (Несвижский район). Темами обсуждения на пленарном заседании стали итоги выполнения плана ремонта сельскохозтехники в 2017/2018 годах и задачи на 2019 год, совершенствование работы по охране труда, транспортной и пожарной безопасности.-0-