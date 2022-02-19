В МНС пояснили налогообложение доходов физлиц от создания и размещения контента в интернете

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В МНС пояснили особенности налогообложения доходов физических лиц от создания и размещения контента в интернете, сообщает БЕЛТА.

В последнее время на различных интернет-площадках обсуждаются вопросы налогообложения доходов, получаемых физическими лицами в связи с созданием и размещением контента на различных интернет-платформах (YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter и др.).

В этой связи в МНС отметили, что физическим лицам, получившим в 2021 году доходы от данной деятельности (в том числе в виде дарения, пожертвований (донатов), от монетизации блога, размещения рекламы и иные доходы), следует не позднее 31 марта 2022 года представить налоговую декларацию (расчет) о полученных доходах.

Налоговая декларация может быть представлена в любой налоговый орган (независимо от места регистрации или места жительства).

Для получения консультаций по вопросам порядка налогообложения полученных доходов, порядка и срока представления налоговой декларации и уплаты налога, дистанционного взаимодействия с налоговым органом, осуществления деятельности в качестве ИП (в случае получения доходов от рекламы от нескольких источников на постоянной либо систематической основе) и иным вопросам, связанным с налогообложением, граждане вправе обратиться в любой налоговый орган.-0-