В октябре больше всего подорожали огурцы и помидоры, подешевела - морковь

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Больше всего в октябре в Беларуси подорожали огурцы и помидоры, подешевела - морковь, сообщает БЕЛТА со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Свежие огурцы стали дороже на 75,21%, свежие помидоры - на 54,78%. В целом овощи поднялись в цене на 26%. Подорожание коснулось бананов (плюс 9,63%), гречки (7,8%), цитрусовых (4,44%). При этом снизились цена моркови (на 11,23%), свеклы (на 4,71%) и винограда (на 3,67%).

Мясо и мясопродукты незначительно подорожали - на 0,25%, снизилась цена рыбы и рыбопродуктов на 0,48%.

Обеды в столовой стали дороже на 0,42%, в ресторане и кафе - на 0,26%. При этом за фастфуд надо заплатить на 1,58% больше.

Табачные изделия стали дороже на 0,27%, алкогольные напитки - на 0,26%.

Непродовольственные товары подорожали в целом на 0,26%. Одежда поднялась в цене на 0,7%, мебель - на 0,87%, электротовары - на 0,32%, медикаменты - на 0,06%. Обувь стала дешевле на 1,04%.

Услуги подорожали на 0,07%. Наибольший прирост показали услуги по отоплению - плюс 4,73%. Заметно подешевели услуги пассажирского транспорта международного сообщения - на 8,09%, железнодорожного - на 5,54%.

Как сообщалось, инфляция в Беларуси в октябре составила 0,5%.-0-