В правительстве России считают важным запуск новых промышленных проектов с Беларусью

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вице-премьер России Юрий Борисов считает важным запуск новых промышленных проектов с Беларусью. Об этом он заявил сегодня на встрече с премьер-министром Беларуси Романом Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.
"У нас есть возможность еще более глубоко интегрировать наши экономики и найти дополнительные точки роста промышленности. Считаю крайне важным способствовать запуску новых проектов, при этом уделять особое внимание созданию максимально благоприятных и комфортных условий для бизнеса наших стран", - сказал Юрий Борисов.
По его словам, Беларусь - стратегический партнер и союзник России, страны успешно взаимодействуют в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза. "Вместе с тем Россия заинтересована в дальнейшем углубленном развитии отношений в торгово-экономической и инвестиционной сфере, реализации взаимовыгодных проектов и программ", - добавил вице-премьер.-0-