22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Приморском крае хотят открыть торговый дом "Беларусь". Об этом сообщил губернатор края Олег Кожемяко на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы решили, чтобы у нас во всех крупных городах были представлены белорусские товары народного потребления через торговый дом "Беларусь". Уже подобрали инвесторов, кому это выгодно", - сказал Олег Кожемяко. По его словам, этот проект будут подробно обсуждать во время агропромышленной выставки "Белагро", которая должна пройти в Минске с 29 сентября по 4 октября.

В 2019 году Беларусь и Приморский край наторговали на $19,2 млн. За январь-июль этого года товарооборот превысил $9 млн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 17%. Российский губернатор видит потенциал для еще большего развития торгово-экономических отношений.

"Для нас очень важно, чтобы мы перешли на тот уровень сотрудничества, который позволял бы нашим жителям видеть на прилавках как можно больше белорусских товаров, использовать передовой опыт машиностроителей Беларуси. Мы увидели новые технологии, продукцию, отвечающую последним мировыми разработкам и стандартам", - заявил Олег Кожемяко. По его словам, жители Приморья уверены в высоком качестве белорусской продукции и доверяют ей.-0-