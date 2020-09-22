22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко сообщил о планах посетить дальневосточный регион России, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко и Олег Кожемяко

Глава государства рассказал, что на встречах Президент России Владимир Путин часто с теплотой вспоминает о Приморском крае. "Он уже больше говорит о Приморском крае, чем о Питере. Я ему однажды об этом сказал. Он все время настаивает на том, чтобы я обязательно там побывал и посмотрел, что сделано в последнее время, - отметил Александр Лукашенко. - Я уже и детям сказал, что в следующем году выберем время. Озеро Байкал, Алтай, Приморье, Сахалин и Камчатка - все-таки надо побывать и посмотреть на это чудо природы".

Одним из поводов посетить эти российские регионы может стать участие белорусских строителей в возведении космодрома Восточный. "Я хотел бы побыть там, если мы договоримся. Посмотреть, как начнут работу наши строители, и до Камчатки посетить этот регион. Хотелось бы посмотреть, что на самом деле представляет собой этот край. Поэтому, думаю, в следующем году мы с вами увидимся уже у вас", - добавил Президент.

Беларусь готова участвовать в строительстве космодрома Восточный - Лукашенко Президент подчеркнул, что белорусская строительная отрасль конкурентна как по качеству оказываемых услуг, так и по их стоимости. "Нас там вряд ли даже японцы превзойдут или корейцы", - заявил он.

Он также заявил, что белорусская сторона готова сделать все необходимое для углубления сотрудничества с Приморским краем. "Хоть вы географически и далеко находитесь, немало между нами километров, мы не рассматриваем Владивосток как какой-то далекий и чужой город. Мы очень часто вспоминаем о своем Отечестве - от Бреста до Владивостока. И мы всегда будем развивать сотрудничество, - подчеркнул глава государства. - Если вам нужна будет помощь, которую мы можем оказать (вы знаете наши возможности), мы всегда готовы подключиться".-0-

В Приморском крае хотят открыть торговый дом "Беларусь" "Мы решили, чтобы у нас во всех крупных городах были представлены белорусские товары народного потребления через торговый дом "Беларусь". Уже подобрали инвесторов, кому это выгодно", - сказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко.