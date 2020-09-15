В программе инновационного сотрудничества стран СНГ изменились подходы к реализации проектов

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Межгосударственной программе инновационного сотрудничества государств - участников СНГ до 2030 года изменились подходы к разработке и реализации межгосударственных инновационных проектов. Об этом рассказал сегодня на заседании Экономического совета СНГ в режиме видеоконференции председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

По словам руководителя комитета, в программе предусматривается возможность приступать к реализации проектов с участием двух государств - участников СНГ с дальнейшим присоединением других заинтересованных стран. При этом выполнение новой программы будет осуществляться путем разработки и утверждения комплексных планов мероприятий по ее реализации сроком на пять лет, которые будут содержать конкретные инициативы, мероприятия и проекты с указанием ответственных исполнителей, объемов, источников финансирования, а также сроков их выполнения.

"Основными результатами новой программы станут увеличение числа прорывных технологий и перспективных разработок, а также организация масштабных наукоемких и конкурентоспособных производств в рамках общего инновационного пространства Содружества", - подчеркнул Александр Шумилин.

Он также отметил, что новая программа подготовлена с учетом опыта выполнения предыдущей и требований современной теории прогнозирования и стратегического планирования в рамках межгосударственного инновационного сотрудничества. Над проектом программы работала межгосударственная рабочая группа, сформированная в конце 2019 года, в состав которой вошли эксперты в области научной и инновационной деятельности от стран СНГ, а также представители Россотрудничества, фонда "Сколково" и Исполнительного комитета СНГ.

Документ был рассмотрен на заседаниях межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах (МС НТИ) и комиссии по экономическим вопросам при экономическом совете СНГ. В ближайшее время проект программы планируется внести на рассмотрение Совета глав правительств СНГ.-0-