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21 июня 2021, 18:38

В системе "Беллесбумпрома" за 2016-2020 годы создано почти 2 тыс. рабочих мест

На производстве. Фото из архива
На производстве. Фото из архива
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21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В системе концерна "Беллесбумпром" за 2016-2020 годы создано почти 2 тыс. рабочих мест, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

"Беллесбумпром" выполнил все задачи, поставленные госпрограммой "Белорусский лес" на прошлую пятилетку. В частности, концерн участвовал в реализации мероприятий подпрограммы "Повышение эффективности использования лесных ресурсов", одной из задач которой была модернизация лесозаготовительных, деревообрабатывающих, мебельных, целлюлозно-бумажных и лесохимических производств для повышения их эффективности и конкурентоспособности. За это время на проектные мощности вышли введенные в эксплуатацию модернизированные деревообрабатывающие и мебельные предприятия.

"По-новому заработали более десятка современных высокотехнологичных производств, обеспечивающих комплексное и рациональное использование древесины. Решена задача по организации переработки имеющегося в стране древесного сырья на собственных производствах. Освоен выпуск конкурентоспособной экспортной и импортозамещающей продукции. Решена и задача создания рабочих мест. В частности, за период 2016-2020 годов в системе концерна их создано почти 2 тыс.", - подчеркнули в пресс-службе.

Из общего объема производства основных видов продукции деревообработки почти 85% экспортируется. География поставок - 60 стран. "Белорусские деревянные дома поставлены во Францию и Японию. Двери, окна и прочие изделия из древесины имеют спрос в США, Германии, Австрии, Нидерландах. Фанера экспортируется в такие страны, как Италия, Австрия, Греция, Индия, Египет, Израиль. Древесные плиты также имеют широкую географию поставок - от традиционных рынков ближайших государств (СНГ, страны Балтии) до дальнего зарубежья (Бахрейн, США, Канада)," - пояснили в концерне.

Ввод в эксплуатацию модернизированных деревообрабатывающих комплексов значительно расширил возможности производителей мебели. Благодаря отечественным материалам предприятия начали выпускать экономичную и востребованную на рынке мебель. "Собственное мебельное производство создано в ОАО "Ивацевичдрев". Оно динамично развивается и планомерно наращивает производство и экспорт продукции. Собственные древесные плиты используют в мебельном производстве "Речицадрев" и "Гомельдрев". Развитие получили и небольшие частные мебельные компании. В целом количество производителей мебели в Беларуси за последние годы увеличилось в два раза", - рассказали в "Беллесбумпроме".

Ежегодно мебельные производства концерна выпускают продукции примерно на $170 млн. Более 75% поставляется на экспорт.

В пресс-службе отметили: на предприятиях концерна организована практически безотходная переработка древесины. Используется весь ресурс: деловая качественная древесина идет на готовые изделия с высокой добавленной стоимостью (мебель, окна, двери, деревянные дома), низкотоварную перерабатывают плитные заводы и целлюлозный завод в Светлогорске. Из древесных отходов, которые образуются в процессе основного производства, получают энергию на собственных энергоцентрах, которые также построены при модернизации. Установка котлов, работающих на местном сырье, позволила предприятиям сократить применение импортных топливно-энергетических ресурсов почти вдвое и довести долю использования древесного топлива почти до 80%.

Завершены инвестпроекты в целлюлозно-бумажной отрасли. В частности, в 2020 году введены в эксплуатацию завод сульфатной беленой целлюлозы на базе Светлогорского ЦКК, новая технологическая линия на макулатуроперерабатывающем производстве бумажной фабрики "Спартак", начат выпуск бумаги-основы для декоративных облицовочных материалах на Заводе газетной бумаги.

Изготовление товаров целлюлозно-бумажного сектора "Беллесбумпрома" в 2020 году по сравнению с 2016-м увеличено более чем 2,5 раза, а экспорт возрос в 3,3 раза и превысил $176 млн. "Продукция целлюлозно-бумажного производства стала занимать большую часть в экспорте концерна. Если в 2016 году на ее долю приходилось чуть более 20%, то в 2020-м - уже более 34%, - добавили в пресс-службе. Расширилась география экспорта целлюлозно-бумажной продукции с 31 страны до 48.

В целом за годы реализации программы "Белорусский лес" объем производства среди модернизированных деревообрабатывающих предприятий концерна вырос в 2,8 раза.

В "Беллесбумпроме" отметили: перевыполнен план по доле валовой добавленной стоимости в объеме производства продукции (работ, услуг) за вычетом налогов и сборов, исчисляемых из выручки по кругу организаций, входящих в концерн. "Доля ВДС за 2020 год составила 39,2% при задании 34,2%. В целом за 2016-2020 годы показатель составил 35,4%, что на 1,7 процентного пункта больше расчетного задания на пятилетку", - рассказали в пресс-службе.

В числе основных задач госпрограммы, конечно, было повысить вклад лесопромышленного комплекса в социально-экономическое развитие областей и страны. "Последние пять лет показали, что инвестиции, направленные на модернизацию деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных мощностей в республике, положительно повлияли на эффективность работы лесного комплекса в целом. Объемы переработки только деловой древесины в стране с 2006 года выросли более чем в 1,5 раза и достигли в 2020 году 18,5 млн куб.м. Экспорт лесного комплекса вырос в два раза, до $2,4 млрд. Его доля в общем объеме экспорта Беларуси увеличилась почти вдвое - с 4,3% до 8,4%. Сложилось устойчивое положительное внешнеэкономическое сальдо, с начала модернизации оно выросло в 4,9 раза, до $1,5 млрд", - констатировали в концерне.-0-

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деревообработка занятость предприятие
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