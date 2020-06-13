В "Великом камне" будут выпускать электросамокаты

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" зарегистрирован новый резидент - компания "ЕСС-Групп", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт индустриального парка.

Проект литовско-белорусской компании "ЕСС-Групп" связан с производством электросамокатов и станций зарядки для них. Электросамокаты будут отличаться увеличенным по сравнению с существующими аналогами запасом хода - до 100 км.

Фото компании "ЕСС-Групп"

Кроме того, новый резидент парка создаст программное обеспечение и системы управления для шеринга электросамокатов.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. В "Великом камне" зарегистрированы резиденты из 15 стран. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-