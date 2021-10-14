В "Великом камне" строится ж/д ветка к бимодальному терминалу

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В "Великом камне" строится железнодорожная ветка к бимодальному терминалу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт индустриального парка.

"В индустриальном парке ведется строительство железнодорожной ветки, которая в будущем соединит существующие пути (от станции Шеметово) с бимодальным контейнерным терминалом. Согласно проекту, работы проводятся в два этапа", - говорится в сообщении.

Общая протяженность железнодорожной ветки составит 4,3 км.

В пресс-службе "Великого камня" напомнили, что инвестиционный проект по строительству в парке бимодального железнодорожного терминала реализует резидент ЗАО "Евразийский железнодорожный гейтвэй". В проекте участвуют АО "Дуйсбургер Хафен" (Германия) - управляющая компания Дуйспорта, крупнейшего в мире внутриконтинентального порта, резидент парка ЗАО "Чайна Мерчантс СиЭйчЭн-БиЭлАр Коммерческая и Логистическая компания", РУП "Брестское отделение Белорусской железной дороги", а также "Хупак Интермодал СА" (Швейцария), ведущий сетевой оператор интермодальных перевозок в Европе.-0-