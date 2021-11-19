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19 ноября 2021, 21:17

В "Великом камне" за 9 месяцев более чем на треть увеличились инвестиции в основной капитал

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19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" в январе-сентябре более чем на треть увеличились инвестиции в основной капитал, сообщили БЕЛТА в пресс-службе парка.

"По итогам девяти месяцев 2021 года обеспечен рост основных показателей деятельности индустриального парка "Великий камень" по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем производства промышленной продукции вырос более чем в 2,5 раза до Br222,6 млн. Более чем на треть увеличились инвестиции в основной капитал. В два раза выросла выручка от реализации товаров, работ, услуг (Br256,8 млн), в том числе за пределы Беларуси - в три раза (Br112,2 млн). Чистая прибыль предприятий-резидентов составила Br13,3 млн. Сумма налогов, сборов и платежей, уплаченных резидентами парка, - Br27 млн", - рассказали в пресс-службе.

В настоящее время в парке зарегистрирован 81 резидент из 15 стран. В этом году принято 16 новых компаний. Численность работников резидентов составляет 1766 человек. Среднемесячная заработная плата - Br2709. Экспорт продукции и услуг резидентов вырос более чем на 16% и осуществляется в 20 стран мира.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-

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