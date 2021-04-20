В Женеве подтверждена готовность и далее оказывать необходимое содействие Беларуси по вступлению в ВТО

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей 20 апреля во время визита в Швейцарию встретился с генеральным директором ВТО Нгози Оконджо-Ивеалой, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел. "Владимир Макей подтвердил твердое намерение Беларуси продолжить работу по завершению переговоров по присоединению к ВТО. Он проинформировал о проводимой правительством Беларуси работе в этом направлении и текущем состоянии переговорного процесса с ключевыми странами - членами Всемирной торговой организации", - рассказали в пресс-службе. На встрече было отмечено, что Беларусь - самая крупная экономика среди государств, которые находятся на продвинутой стадии переговоров и ее скорейшее присоединение отвечает интересам как нашей страны, так и всех членов ВТО. Со своей стороны генеральный директор ВТО поблагодарила за предоставленную информацию и заявила о важности дальнейшего расширения организации. Нгози Оконджо-Ивеала поддержала стремление Беларуси вступить в ВТО и подтвердила готовность секретариата ВТО и далее оказывать необходимое для этого содействие. "Стороны обменялись мнениями по теме продвижения диалога по реформе ВТО и подготовке к 12-й министерской конференции ВТО в ноябре-декабре этого года. Владимир Макей сообщил о заинтересованности Беларуси в участии в качестве наблюдателя в переговорах по выработке новых международных правил в области электронной коммерции, упрощения инвестиционных процедур, поддержки малых и средних предприятий. Эти направления созвучны с приоритетами работы правительства Беларуси", - добавили в пресс-службе.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!