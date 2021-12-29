"Валютный ассистент" – 4 услуги в одном пакете с существенной экономией!

Современный мир требует современных решений для ведения бизнеса. Особенно если у вашей компании налажены тесные торговые связи с зарубежными партнерами. Белинвестбанк идет в ногу со временем и предоставляет своим клиентам надежного помощника – пакет услуг "Валютный ассистент". Он позволяет решить большинство вопросов, связанных с внешнеэкономической деятельностью компании. Как "Валютный ассистент" помогает вести бизнес? Рассказываем простыми словами про сложные вопросы.

Вы успешно импортируете одежду зарубежных брендов, а может, производите чулочно-носочные изделия и экспортируете их за рубеж? Тогда вы как никто другой прочувствовали, что несвоевременная оплата либо поступление денежных средств может привести к значительным потерям, а малейшая ошибка в реквизитах бенефициара ведет к увеличению времени банковского перевода по валютному договору.

Отслеживание всей цепочки прохождения валютного платежа, быстрая регистрация или исполнение валютного договора, предоставление в банк корректных сведений о поступлении денежных средств по валютной операции – то, с чем постоянно сталкиваются представители бизнеса при ведении внешнеэкономической деятельности.

Пакет "Валютный ассистент" от Белинвестбанка позволит вам получать одновременно четыре услуги. При этом не нужно беспокоиться за нарушение сроков представления сведений, за правильность заполнения формы сведений, значительно сокращается время на регистрацию валютного договора, оформление платежных инструкций посредством системы "Интернет-банкинг". Кроме того, пакет "Валютный ассистент" обойдется дешевле, чем подключение каждой услуги по отдельности.

Что входит в пакет обслуживания "Валютный ассистент"?

1. Сервис "Online-Трекер валютного платежа". С его помощью в системе "Интернет-банкинг" можно отслеживать цепочку прохождения валютного платежа, статус платежа в другом банке, дату и время обработки платежа, а также размер комиссии, сумму перевода. Число запросов не ограничено.

2. "ЭкоВалютный помощник". Это письменная консультация по оформлению в системе "Интернет-банкинг" сведений о поступивших денежных средствах по валютной операции. В пакет входит 25 документов в месяц.

3. Услуга по регистрации валютного договора на веб-портале Национального банка Республики Беларусь. Она включает в себя:

ü регистрацию валютного договора (1 операция в месяц);

ü и/или внесение в него необходимых изменений (4 операции в месяц).

4. Услуга "BIB Контрагент". Она предназначена для поиска и проверки субъектов хозяйствования Республики Беларусь, Российской Федерации, Украины, Республики Молдова, Кыргызской Республики. Число запросов не ограничено.

Все эти инструменты могут быть вашими всего лишь за 100 BYN в месяц + НДС.

Вся информация о пакете услуг "Валютный ассистент" и способах его подключения размещена здесь, также ее можно узнать в ближайшем подразделении Белинвестбанка.

Подробную консультацию по продуктам и услугам банка вы можете получить любым удобным способом:

· по телефонам 146 и 8 (017) 239-02-39;

· с помощью сервиса "Онлайн-консультант" на сайте банка;

· в системе "Интернет-банкинг";

· посредством сервиса WEB Call – звонок через Интернет без затрат на мобильную связь;

· в мессенджерах: Viber, Telegram и Facebook Messenger.

В официальных мессенджерах вы можете первыми узнавать новости банка, а также получать консультации о банковских продуктах, услугах и сервисах в чат-боте. Для этого отсканируйте QR-код, перейдите в мессенджер, который вы предпочитаете.

Размещение рекламы на БЕЛТА