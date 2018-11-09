ВБ выделит Беларуси дополнительный заем в $160 млн на энергоэффективные мероприятия

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирный банк выделит Беларуси дополнительный заем в $160 млн на энергоэффективные мероприятия, сообщил журналистам заместитель председателя Госстандарта - директор департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проводится работа по привлечению дополнительных средств в объеме $160 млн. Есть принципиальное согласие Всемирного банка. Заемные средства будут направлены на строительство источников на местных видах топлива, а также на реализацию пилотных проектов по внедрению энергоффективных мероприятий в многоквартирном жилищном фонде", - сказал Михаил Малашенко.

Он подчеркнул, что строительство источников на биотопливе - энергоэффективное и быстроокупаемое мероприятие, которое позволяет существенно снизить себетостоимость тепловой энергии. "Кроме того, внедряя энергоисточники на МВТ, мы даем работу своим поставщикам топлива, лесхозам, торфяной промышленности и т.д.", - добавил директор департамента.

В настоящее время в Беларуси за счет займа Всемирного банка в размере $90 млн реализуется проект по использованию древесной биомассы для централизованного теплоснабжения. Изначально была запланирована реконструкция (строительство) 13 котельных организаций жилищно-коммунального хозяйства на древесном топливе.

Как отметил начальник отдела научно-технической политики и внешнеэкономических связей департамента по энергоэффективности Андрей Миненков, эффективное проведение конкурсных торгов позволило добавить в этот перечень еще семь объектов. "Всемирный банк высоко оценил результаты и предложил очередной займ", - сказал он.

Михаил Малашенко отметил, что бюджетное финансирование энергоэффективных мероприятий сокращается. "На 2018 год было запланировано использование Br11,5 млн бюджетных средств. Перешли на принцип софинансирования внедрения энергоэффективных мероприятий, то есть не более 50% составляют средства государства, остальное - заемные средства, собственные средства предприятий, местных бюджетов", - пояснил он.-0-