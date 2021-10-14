ВЭБ.РФ: решение по поводу остатка средств по кредиту на строительство БелАЭС еще не принято

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение по поводу остатка средств по кредиту на строительство БелАЭС еще не принято. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель председателя - член правления ВЭБ.РФ Светлана Ячевская, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Светланы Ячевской, решение по поводу остатка по кредиту на строительство БелАЭС Минфином России еще не принято. "Могут быть продлены сроки для дальнейшей выборки средств по кредиту. Если на этот контракт еще требуется данный лимит, то его разумно лонгировать. А если он не требуется, то этот остаток разумно перекладывать в другой финансовый инструмент для оказания дополнительной помощи стране-партнеру", - сказала она.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится вблизи Островца. Для первой АЭС в Беларуси выбран российский проект поколения 3+. Правительству Беларуси был предоставлен государственный экспортный кредит РФ для строительства атомной электростанции.-0-