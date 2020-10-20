Вегетация озимых культур замедлилась из-за похолодания - Белгидромет

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вегетация озимых культур замедлилась из-за похолодания, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В связи с похолоданием вегетация озимых культур замедлилась. На большинстве площадей у озимых зерновых культур отмечается третий лист и кущение, на октябрьских посевах - всходы. В третьей декаде октября более активное развитие озимых посевов предполагается в южной части Беларуси", - сказали в Белгидромете.

По последним данным наблюдений, на большей части территории Беларуси верхний слой почвы находится в умеренно влажном состоянии. В отдельных северо-восточных районах страны, а также на крайнем юго-востоке Гомельской области сохраняется переувлажнение почвы. На таких площадях уборка кукурузы на зерно и силос, поздних овощей, завершение уборки картофеля, зяблевая обработка почвы затруднены. В ближайшее время ожидаемые кратковременные дожди будут осложнять проведение полевых сельскохозяйственных работ в первую очередь в северном регионе страны.-0-