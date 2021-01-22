22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" и Национальный аэропорт Минск подписали меморандум о сотрудничестве, передает корреспондент БЕЛТА.

Стороны будут вместе прорабатывать инициативы по сопряжению в границах логистической зоны парка воздушного транспорта с железнодорожным и автомобильным.

Предусмотрено также взаимодействие по вопросам строительства транспортно-логистической инфраструктуры в данной зоне с привлечением инвестиций.

Среди направлений сотрудничества - организация транспортного сообщения, создание инфраструктуры на прилегающих территориях.

Фото industrialpark.by

Как пояснил первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев, сейчас начинается второй этап освоения территории "Великого камня", где в этом году начнут развертывание мультимодального железнодорожного грузового терминала. С подписанием меморандума стороны при реализации проектов будут учитывать партнерские интересы. "Будем смотреть с точки зрения партнерства, чтобы каждый наш шаг приносил пользу не только парку, но и аэропорту. И наоборот. Будем делать это совместно и взаимовыгодно", - отметил Кирилл Коротеев.

"У "Великого камня" и аэропорта взаимоувязаны сеть энергоснабжения, дорожная сеть. Соответственно, это направление будем развивать дальше. Возможно, придем к какому-то совместному финансированию, но это уже более отдаленная перспектива с учетом непростой сегодняшней ситуации", - добавил он.

Планируется, что через "Великий камень" пройдет железнодорожная ветка, которая свяжет Минск и аэропорт. Это будет конкурентным преимуществом для воздушной гавани и индустриального парка, считает Кирилл Коротеев.

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. В "Великом камне" зарегистрированы 68 резидентов из 14 стран. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов данных.-0-