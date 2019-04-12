"Великий камень" презентует свой потенциал на форуме в Германии

12 апреля, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" продолжает налаживать сотрудничество с европейским бизнесом. Сегодня потенциал парка представляют на IV Промышленном форуме, который проходит в немецком Франкфурте-на-Майне, сообщил БЕЛТА первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев.

В рамках форума также пройдет ряд переговоров с немецкими компаниями в формате В2В.

Как рассказал Кирилл Коротеев, немецкий бизнес уже участвует в проекте "Великого камня". В настоящее время две компании с немецким капиталом зарегистрированы в качестве его резидентов. Они реализуют проекты в сфере производства изделий из новых материалов, медицинских изделий. Кроме того, управляющая компания немецкого порта Дуйсбург (Duisburger Hafen AG) - один из акционеров Компании по развитию индустриального парка и участвует в принятии стратегических решений по развитию парка.

"Форум в Германии является продолжением роуд-шоу в Европе по продвижению возможностей нашего парка для развития бизнеса, - отметил первый заместитель гендиректора. - Подобные мероприятия в текущем году уже состоялись в Лондоне, Гамбурге, Ганновере, Женеве. В ближайшие месяцы возможности парка будут представлены в ряде городов Германии, Австрии, Польши, Испании и других европейских стран".-0-