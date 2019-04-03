"Великий камень" трансформируется в технологичный город-спутник Минска - Румас

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" трансформируется в технологичный город-спутник Минска, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на встрече с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Шэнь Юэюэ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Благодаря совместной работе специалистов Беларуси и Китая парк уже стал местом притяжения иностранных инвестиций, технологий и людских ресурсов. В парке уже зарегистрированы 43 резидента, в том числе из США, Европейского союза, Израиля, Канады и России. Поэтому сейчас мы уже можем называть этот парк не только белорусско-китайским, но и международным", - отметил Сергей Румас.

Провинция Чжэцзян, которая является малой родиной Шэнь Юэюэ, сегодня один из самых развитых с экономической точки зрения регионов, там располагается штаб-квартира корпорации "Алибаба". "С учетом ребрендинга парка "Великий камень" и его трансформации в технологичный научный город-спутник Минска были бы рады созданию в парке субпарка провинции Чжэцзян, а также приходу в парк крупных высокотехнологичных компаний из вашей провинции", - сказал премьер-министр.

Глава правительства также затронул тему регионального взаимодействия, которое должно стать локомотивом развития белорусско-китайских экономических отношений. "В этом вопросе мы рассчитываем на ваше содействие, учитывая ваш опыт руководящей работы в городе Ханчжоу", - добавил Сергей Румас, отметив заинтересованность белорусской стороны в установлении побратимских связей между Ханчжоу и одним из белорусских городов.

Встреча в правительстве проходит в преддверии второго международного форума "Один пояс и один путь" в Пекине. На полях форума пройдет встреча лидеров Беларуси и Китая, поэтому нынешний визит зампредседателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей в Минске рассматривают как этап подготовки встречи на высшем уровне.-0-

Фото Рамиля Насибулина