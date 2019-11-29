Венгрия готова приступить к переговорам о членстве в ЕАБР

29 ноября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Венгрия готова приступить к переговорам о полноправном членстве в Евразийском банке развития. Об этом сегодня заявил заместитель премьер-министра, министр финансов Венгрии Михай Варга на XIV Международной конференции "Евразийская экономическая интеграция", передает корреспондент БЕЛТА.

Михай Варга отметил, что реализация этого решения позволит "укрепить экономические, финансовые и культурные контакты между странами евразийского региона и Венгрией".

"Благодаря вступлению Венгрии в банк перед нами откроются новые возможности для сотрудничества", - уверен вице-премьер.

"Мы желаем шире раскрыть двери для новых инвестиций, новых форм сотрудничества между предприятиями, возможностей выхода на новые рынки", - добавил он.

Евразийский банк развития - международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Государствами - участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.-0-