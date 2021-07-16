Витебская птицефабрика получит господдержку на строительство бройлерного цеха - Головченко

16 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" доказала результатами работы, что новый проект инвестиционной программы предприятия достоин государственной поддержки в льготировании банковского кредита. Об этом заявил сегодня премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время рабочей поездки в Витебскую область, передает корреспондент БЕЛТА.

Витебская бройлерная птицефабрика строит целый ряд объектов по инвестиционной программе. Среди них бройлерный цех №3 вблизи деревни Тригубцы Витебского района. Уже закуплено оборудование на сумму более Br4 млн, объем выполненных строительно-монтажных работ - более Br6 млн. Ввод первой площадки запланирован на текущий год, второй - на 2022-й. Темпы строительства сейчас идут с опережением, но могут затормозиться, т.к. заканчиваются ресурсы.

Роман Головченко посетил непосредственно место строительства. "Речь о больших вложениях, но и ожидания очень хорошие. Предприятие работает с плюсом по всем показателям. Планы очень амбициозные: нарастить объемы с 60 тыс. т до 90 тыс. т птицы. И сделать это на новом технологическом уровне. Это важно, особенно с учетом того, что появляются новые биологические угрозы - птицеводство очень зависимо от соблюдения всех стандартов. Нужно инвестировать дополнительные средства в системы безопасности, дезинфекции", - рассказал Роман Головченко.

Он уточнил, что вместе с другими представителями правительства приехал лично убедиться, что проект достоин того, чтобы государство участвовало в льготировании кредитных ресурсов, которые предоставляются для его реализации.

"Уверен, что эта отрасль экономики, важная не только для Витебского региона, но и для всей Беларуси, получит поддержку государства и мы выйдем на результаты, которые имеются в бизнес-плане", - сказал Роман Головченко.

Сейчас непростая ситуация с ликвидностью в банковской системе, поэтому даже очень привлекательные проекты имеют трудности с кредитованием больших сумм. "Роль государства как раз в льготировании по указу №347, который позволяет возмещать бюджетными трансферами до 25% стоимости капитальных затрат, - пояснил премьер-министр. - Мы перешли на эту систему, чтобы стимулировать кредитополучателей строить быстрее и, самое главное, быстро выходить на проектную мощность".

Также в Тригубцах строится цех убоя и переработки птицы мощностью 9 тыс. голов в час. Закуплено оборудование на сумму более Br70 млн, объем выполненных работ - более Br11 млн. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году. Рядом появится участок убоя и переработки крупного рогатого скота. И возле горпоселка Яновичи в Витебском районе реконструируется линия сушки и сортировки семян.

Производственные объекты инвестиционной программы птицефабрики включены в госпрограмму "Аграрный бизнес" на 2021-2025 годы. Помимо перечисленных выше объектов по этой программе планируется реконструкция цеха убоя и переработки птицы №2 под цех готовой продукции (срок реализации - 2022 год), реконструкция комбикормового производства (2022-2024 годы), строительство МТК "Курино" на 1440 голов (2024-2025 годы). Общая сумма инвестиций по всем объектам достигает почти Br431,27 млн.

ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика" - единственное в Витебской области предприятие по производству мяса птицы на промышленной основе с общим замкнутым производственным циклом - от получения инкубационных яиц и выращивания молодняка до полной переработки мяса птицы в готовые полуфабрикаты, копчености, колбасные изделия и их реализации в сети фирменной торговли.

По итогам работы за январь-май 2021 года темп роста производства валовой продукции в сопоставимых ценах составил 103,4%. Значимые результаты достигнуты и в животноводстве. Поголовье КРС на 1 июня превысило 11,3 тыс., что на 10,9% выше показателя прошлого года. За 5 месяцев этого года надоено 13 354,5 т молока (на 6,6% выше уровня 2020 года). Удой на корову составил 3140 кг, товарность молока - 93,5%.

Экспорт товаров в стоимостном выражении за январь-май составил $9,8 млн, что выше аналогичного периода 2020 года на 63,1%. При этом 13% мясной продукции фабрики реализуется через сеть собственной фирменной торговли - 35 магазинов, 24 торговых павильона и киоска, 7 автомагазинов, 3 торговых места на рынке и 10 предприятий общественного питания. Всего 79 объектов.-0-

Фото Оксаны Манчук