"Витебские ковры" будут наращивать продажи через сетевую торговлю

11 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Витебские ковры" планирует наращивать продажи изделий через сетевую торговлю, сообщила корреспонденту БЕЛТА генеральный директор предприятия Елена Чеботарева.

Такие акценты в сбытовой политике основаны на тенденциях торговли на основных рынках, где присутствует белорусский производитель ковров, в частности в России, Украине. "Сегодня мы делаем упор на то, чтобы наш продукт занял серьезные позиции в сетевых магазинах, которые все больше доминируют в торговле. На ближайшие три года для нас это будет приоритетной задачей, а продажи через сетевые структуры станут основной составляющей экспорта, на который приходится более 90% объема производства", - рассказала Елена Чеботарева.

На это направлена и модернизация отделочного оборудования.

Инвестпроект, реализуемый сегодня, позволит улучшить качество отделочных операций, а в итоге - полностью вписаться в требования сетевой торговли, предъявляемые к продукции в том числе в странах Европейского союза. "Витебские ковры" поставляют изделия в Чехию, Финляндию, Германию, Эстонию, Латвию, Румынию, Венгрию, пояснила руководитель.

Кроме того, предприятие намерено реорганизовать фирменную торговлю, на которую приходится около 10% продаж.

По итогам 2019 года акционерное общество произвело 21,1 млн кв.м ковровых изделий, из которых почти 93% экспортировало. "При такой экспортной составляющей для предприятия очень чувствительными оказались ограничительные меры на внешних рынках, связанные с распространением COVID-19. Но коллектив прошел этот период достойно, а сегодня производство загружено на 100%, что дает основания строить напряженные планы на будущий год", - добавила Елена Чеботарева.

Витебское ковровое объединение основано в 1947 году на базе льнопрядильной фабрики "Двина", которая в свою очередь была построена в 1900 году бельгийскими бизнесменами. Предприятие акционировано в 1994 году, доля государства в уставном фонде составляет 51,1%. Акционерное общество является одним из крупнейших представителей текстильной отрасли в стране, входит в состав концерна "Беллегпром". В феврале 2020 года "Витебские ковры" приобрели комплекс имущества ОАО "Ковры Бреста" почти за Br7,2 млн. Эта сделка позволит создать в Беларуси единое ковровое производство, объединив технологический, кадровый потенциал предприятий, повысить конкурентоспособность продукции, а также обеспечит предсказуемое, долгосрочное развитие отрасли.-0-