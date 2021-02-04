Витебский "Доломит" в 2020 году увеличил экспорт продукции почти в 1,5 раза

4 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебское ОАО "Доломит" в 2020 году увеличило продажи продукции на экспорт почти в 1,5 раза по сравнению с 2019-м, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор предприятия Иван Бабак.

Всего за январь - декабрь акционерное общество реализовало на внешних рынках продукции на сумму около $11 млн. При этом в последние годы предприятию удавалось последовательно наращивать экспорт, а в завершающий год пятилетки получилось превзойти лучший результат экспортных продаж, достигнутый в 2015-м (тогда "Доломит" поставил зарубежным партнерам товаров на $8,5 млн), отметил руководитель.

Сегодня в экспортном портфеле предприятия вся линейка (более 10 видов) продукции из доломитового сырья. Основной спрос формируют металлургические предприятия и организации дорожного строительства. Традиционно с учетом логистической специфики продукции наибольший удельный вес в структуре экспорта занимают партнеры из Украины и России, часть внешних поставок приходится на страны Балтии. В последние годы "Доломит" последовательно наращивает присутствие на украинском рынке, чему способствует укрепление взаимодействия с металлургами и оживление там дорожного строительства. В общем экспорте продукции почти 25% приходится на доломит для металлургической промышленности. Объем продаж минерального порошка для дорожников в 2020 году составил около $2,5 млн. Кроме того, удалось нарастить до $1 млн поставки литовским партнерам.

В 2020 году "Доломит" обеспечил темп роста объемов производства 112,7% в действующих ценах, рентабельность продаж - 10,5%. Среднемесячная зарплата по году сложилась на уровне около Br1 тыс. Предприятие инвестировало в основной капитал около Br3 млн, что примерно в 1,5 раза больше, чем в 2019-м. Основной объем средств направлен на обновление автомобильного парка, в том числе на приобретение новых горных машин и бульдозеров.

Приоритетным инвестиционным проектом для "Доломита" на 2021 год станет реконструкция насосной станции водоотлива карьера "Гралево" со строительством водоотводов. Дело в том, что месторождение, которое разрабатывается с 1973 года, характеризуется большой глубиной залегания породы и существенным притоком подземных вод. Для отведения воды из карьера создана система водопонижения. После ввода в эксплуатацию в 2017 году Витебской ГЭС произошло постепенное повышение уровня воды в реке Западная Двина. Это привело к увеличению водопритока и, соответственно, нагрузки на насосную станцию, а также изменению режима работы самотечного сбросного железобетонного коллектора, который теперь работает как напорный. С учетом этих обстоятельств, а также степени износа за почти 50-летнюю эксплуатацию система водопонижения требует обновления. Проект планируется реализовать до конца 2021 года с привлечением кредитных ресурсов ОАО "Банк развития Республики Беларусь".

ОАО "Доломит" - единственное в Беларуси и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке доломитового сырья. Оно создано в 1931 году. Акционировано в 1995-м, 99,35% акций общества находятся в республиканской собственности. Сырьевой базой для производителя выступает месторождение доломитов "Руба" из 8 участков. Сейчас разрабатывается самый крупный из них - карьер "Гралево", разведанные запасы которого составляют 686,4 млн т. Продукция из доломитового сырья используется в строительстве, нефтепереработке, стекольном производстве, а также в сельском хозяйстве.-0-