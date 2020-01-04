"Витебскоблимущество" продало на аукционах в 2019 году больше сотни объектов

4 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Комитетом "Витебскоблимущество" в 2019 году продано на аукционах 106 объектов неиспользуемого госимущества, сообщили БЕЛТА в Витебском облисполкоме.

Наибольший интерес у покупателей вызвали объекты, предлагаемые за одну базовую величину (их было 53), а также аукционы с понижением цены на 80% (31 объект). Это позволило вовлечь в хозяйственный оборот неиспользуемые объекты недвижимости и при этом пополнить бюджет области на Br4,3 млн.

Несколько результативных аукционов состоялись в последние дни ушедшего года. Например, автостоянку в Витебске по ул.Белобородова, ранее принадлежавшую Витебскому трамвайно-троллейбусному управлению, пытались продать с декабря 2017 года. На девятом аукционе, который состоялся 31 декабря, стоянка выставлялась с понижением цены на 80%. На лот претендовали два покупателя. В итоге объект был продан за Br391 тыс. частной организации из областного центра. Здание сельского клуба - библиотеки общей площадью 88 кв.м, расположенное в агрогородке Тарасенки, пытались реализовать с августа 2018 года. 30 декабря здание клуба выставлялось на аукцион в восьмой раз за одну базовую величину, торги прошли результативно.

На 2020 год комитетом уже объявлено 45 аукционов, в том числе 10 - за базовую величину (с 1 января базовая величина составляет Br27).-0-