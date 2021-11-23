"Витебскоблимущество" впервые продает принадлежащие региону акции ОАО "Керамика" на бирже

23 ноября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Комитет государственного имущества Витебского облисполкома впервые организует продажу принадлежащих Витебской области акций ОАО "Керамика" в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете.

На торги 23 декабря 2021 года выставлена полностью доля государства (26,47%, или почти 35 тыс. акций) в уставном фонде акционерного общества. Стартовая цена пакета ценных бумаг, установленная по рыночной стоимости на 1 июля 2021 года, превышает Br4,4 млн (одна акция продается за Br126,01 при ее номинальной стоимости Br2,8). Для осуществления сделки, связанной с покупкой акций, лицо, желающее их приобрести, должно заключить договор с профессиональным участником рынка ценных бумаг. Список участников размещен на официальном сайте биржи. Победитель торгов обязуется возместить затраты на организацию и проведение аукциона, в том числе почти Br13,2 тыс. на проведение независимой оценки акций.

ОАО "Керамика" является одним из старейших предприятий Беларуси, история которого начинается с частных заводов середины XIX века. В 1950 году создан Витебский комбинат строительных материалов, в последствии реорганизованный в ПО "Керамика". В 1995 году производственное объединение преобразовано в одноименное открытое акционерное общество. Помимо Витебской области ее акциями владеют одно юридическое лицо и 878 физлиц.

"Керамика" специализируется на производстве кирпича, черепицы и других строительных изделий из обожженной глины. Производственные мощности рассчитаны на выпуск почти 30 млн штук условного кирпича в год. Согласно информационному меморандуму, размещенному на сайте комитета "Витебскоблимущество", по итогам 2020 года объем производства составил около 29,9 млн штук условного кирпича, что примерно на 7% выше 2019-го. Получена выручка от реализации продукции около Br11,8 млн с темпом роста 113,5%. Предприятие сработало с чистой прибылью в размере Br694 тыс.

На 23 декабря также назначены торги по продаже принадлежащих Витебской области ценных бумаг ОАО "Сберегательный банк "Беларусбанк" в размере около 0,09% уставного фонда (свыше 33,6 млн акций). Стартовая цена пакета составляет около Br9,8 млн.

Акции ОАО "Керамика" и Беларусбанка включены в перечень акционерных обществ с долей Витебской области, ценные бумаги которых определены для продажи потенциальным инвесторам на аукционах либо по конкурсу в 2021 году. Всего в актуальный перечень на приватизацию коммунальных активов включены акции 30 предприятий. В марте была организована продажа акций ОАО "Завод Этон" в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", но аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

По данным на 1 января 2021 года Витебская область владеет активами в уставных фондах 56 ОАО.-0-