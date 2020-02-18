"Витязь" в 2019 году нарастил экспорт продукции более чем в 3,5 раза

18 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Витязь" по итогам 2019 года увеличило поставки продукции на экспорт более чем в 3,5 раза, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Высокую активность на внешних рынках предприятие сохраняет третий год подряд, причем за этот период ежегодный темп роста продаж зарубежным партнерам не опускался ниже 200%.

Положительная динамика экспорта обеспечивается в основном за счет наращивания производства телевизионных приемников. Их доля в общем объеме внешних поставок в 2019 году превысила 85%. За этот период "Витязь" выпустил около 150 тыс. телевизоров, что в 10 раз больше, чем годом ранее. Расширение производственной программы связано с сохраняющейся популярностью белорусского бренда на российском рынке, в том числе моделей с поддержкой Smart TV. По итогам 2019 года "Витязю" удалось занять около 3% российского рынка телевизоров.

В числе важнейших экспортных позиций остаются изделия из пластмасс, в частности, контейнеры для дозревания сыра, по которым удалось сохранить объемы продаж в страны ЕС, а также выйти на рынок Украины. Не снижается спрос на бытовую технику и медицинские изделия "Витязя" в России, Казахстане, Украине.

Витебский телевизионный завод "Витязь" образован в 1976 году. В 2010-м предприятие акционировано с 100-процентной долей государства в уставном фонде. Сегодня ОАО "Витязь" является многопрофильным предприятием, развивает 26 видов деятельности, в том числе выпуск телевизионной и бытовой техники, медицинского оборудования, электрозарядных станций и других высокотехнологичных изделий, а также широкий спектр производственных услуг. По итогам 2019 года предприятие сработало с чистой прибылью, темп роста объема производства по индексу физического объема составил около 150%. Обеспечен рост уровня средней зарплаты примерно на 20%. На предприятии трудятся около 900 человек.-0-