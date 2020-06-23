"Витязь" за январь-апрель реализовал годовой объем бактерицидных рециркуляторов воздуха

23 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. При возросшем спросе на системы очистки и обеззараживания воздуха в условиях пандемии COVID-19 ОАО "Витязь" за январь - апрель реализовал годовой объем бактерицидных рециркуляторов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе маркетинга предприятия.

Прибор появился в производственном портфеле предприятия в 2005 году. Он предназначен для обеззараживания и снижения бактерицидной миклофлоры воздуха. С тех пор завод освоил выпуск пяти модификаций медицинской техники, продажи которых сохранялись на стабильно высоком уровне. В феврале 2020 года спрос на прибор начал расти по экспоненте, так что уже к концу апреля реализовано продукции на уровне объема продаж за 2019 год. Повышенный спрос на изделие "Витязя" отмечается также на рынках стран ЕАЭС и дальнего зарубежья. В результате сегодня удельный вес рециркуляторов в общем объеме продаж медтехники "Витязя" составляет почти 28%, тогда как в 2019 году этот показатель не дотягивал до 14%, отметили специалисты.

Чтобы справиться с возросшим спросом и прежде всего удовлетворить поступающие заявки от медицинских учреждений, предприятие оперативно вырабатывает решения, направленные на расширение загрузки мощностей и создание дополнительных производственных возможностей. Рециркуляторы воздуха могут эффективно применяться в лечебно-профилактических учреждениях, устанавливаться в общественных учреждениях, производственных и бытовых помещениях, в том числе комнатах отдыха, кабинетах, игровых залах и школьных классах. В начале пандемии при принятии мер по недопущению ввоза и распространения в Беларуси коронавирусной инфекции рециркуляторы "Витязь" установлены в Национальном аэропорту Минск, в частности, в союзном и международном секторах прилета, транзитной зоне, комнате матери и ребенка и помещениях для персонала аэропорта.

Важное преимущество рециркуляторов - обеззараживание воздуха помещений в присутствии людей. Это дает возможность с помощью медицинских приборов профилактировать распространение инфекционных заболеваний, например, среди пациентов в коридорах городских поликлиник, добавили специалисты.

Кроме того, в сложный для медицинского персонала период коллектив "Витязя" присоединился к благотворительному марафону помощи медикам. Работники завода собрали средства и передали в учреждения здравоохранения Витебска 15 микроволновых печей, 5 суховоздушных термостатов для проведения бактериологических, микробиологических, санитарно-биологических, вирусологических и биохимических исследований, рециркулятор и облучатель воздуха в Куриловичский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Витебский телевизионный завод "Витязь" образован в 1976 году. В 2010-м предприятие акционировано со 100%-ной долей государства в уставном фонде. Сегодня ОАО "Витязь" - многопрофильное предприятие, развивает 26 видов деятельности, в том числе выпуск телевизионной и бытовой техники, медицинского оборудования, электрозарядных станций и других высокотехнологичных изделий, а также широкий спектр производственных услуг. На предприятии трудится около 1 тыс. человек.-0-