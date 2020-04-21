Внеочередной Евразийский межправсовет пройдет 23 апреля

21 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Премьер-министры стран ЕАЭС 23 апреля рассмотрят проект стратегии развития евразийской интеграции до 2025 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Внеочередное заседание Евразийского межправительственного совета пройдет 23 апреля в формате видеоконференции, - отметили в ЕЭК. - Планируется рассмотреть некоторые вопросы стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года".

Накануне, 20 апреля, состоялось рабочее совещание в формате видеоконференции членов Совета Евразийской экономической комиссии по согласованию некоторых вопросов проекта стратегических направлений. Вице-премьерам стран ЕАЭС удалось продвинуться по трем из четырех остававшихся несогласованными вопросов. В частности, это касается проработки целесообразности либерализации международных автомобильных перевозок грузов для углубления сотрудничества в сфере транспорта, формирования гибких механизмов целевого содействия экономическому развитию стран союза, а также расширения экономического сотрудничества в здравоохранении.

Пока нерешенным остается вопрос тарифообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа ЕАЭС. "Его планируется дополнительно обсудить на рабочем совещании членов Совета ЕЭК 22 апреля, а затем вынести на внеочередное заседание Евразийского межправительственного совета", - проинформировали в ЕЭК.-0-