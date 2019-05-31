Внешний госдолг Беларуси с начала года cнизился на 1,3% до $16,7 млрд

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешний государственный долг Беларуси на 1 мая 2019 года составил $16,7 млрд, снизившись с начала года на $0,2 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 1,3%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

В январе-апреле привлечены внешние государственные займы на сумму $299,6 млн, в том числе $257,4 млн - правительства и банков России, $28,2 млн - МБРР, $7 млн - Экспортно-импортного банка Китая и $7 млн - ЕБРР.

Погашение внешнего государственного долга в январе-апреле 2019 года составило $588 млн, из которых $249,4 млн - правительству России, $212,8 млн - Экспортно-импортному банку Китая, $88,3 млн - ЕФСР, $36 млн - МБРР, $0,8 млн - ЕБРР и СИБ, $0,7 млн - Товарно-кредитной корпорации США.

Государственный долг Беларуси на 1 мая составил Br43,7 млрд и уменьшился по сравнению с началом 2019 года на Br1,7 млрд, или на 3,8%.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 мая составил Br8,5 млрд, уменьшившись с начала года на Br0,4 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 4,3%.

За январь-апрель 2019 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $196,2 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $152,9 млн и Br227,2 млн.-0-