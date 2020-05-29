Внешний госдолг Беларуси в январе-апреле снизился на 2,9% до $16,6 млрд

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешний государственный долг Беларуси на 1 мая 2020 года составил $16,6 млрд, уменьшившись с начала года на $0,5 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 2,9%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

В январе-апреле привлечены внешние государственные займы на сумму $255,2 млн, в том числе $224,6 млн - правительства и банков России, $15,6 млн - Экспортно-импортного банка Китая, $9,5 млн - МБРР, $5,5 млн - ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга за четыре месяца составило $567,3 млн, из которых $251,6 млн - правительству России, $171,2 млн - банкам Китая, $88,3 млн - ЕФСР, $54,2 млн - МБРР, $1,3 млн - ЕБРР и СИБ, $0,7 млн - Товарно-кредитной корпорации США.

Государственный долг Беларуси на 1 мая составил Br50,1 млрд и увеличился по сравнению с началом текущего года на Br5,3 млрд, или на 11,9%.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 мая составил Br9,6 млрд, увеличившись с начала года на Br0,8 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 9,5%.

В январе-апреле размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $189,7 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $230 млн и Br161,2 млн соответственно.-0-