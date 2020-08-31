Внешний госдолг Беларуси в январе-июле увеличился на 3,7% до $17,8 млрд

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешний государственный долг Беларуси на 1 августа 2020 года составил $17,8 млрд, увеличившись с начала года на $0,6 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 3,7%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

В январе-июле 2020 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $1 840 млн, в том числе $1 391,5 млн - облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках, $370,3 млн - правительства и банков России, $51,1 млн - Экспортно-импортного банка Китая, $21,2 млн - МБРР, $5,9 млн - ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в январе-июле 2020 года составило $1 049,3 млн, из которых $428,9 млн - правительству и банкам России, $387 млн - банкам Китая, $176,6 млн - ЕФСР, $54,8 млн - МБРР, $1,3 млн - ЕБРР и СИБ, $0,7 млн - Товарно-кредитной корпорации США.

Государственный долг Беларуси на 1 августа составил Br53,1 млрд и увеличился по сравнению с началом 2020 года на Br8,3 млрд, или на 18,6%.

Внутренний государственный долг на 1 августа 2020 года составил Br9,8 млрд, увеличившись с начала года на Br1 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 11,8%.

В январе-июле 2020 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $210 млн и Br200 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $360,4 млн и Br161,2 млн.-0-