Внешний госдолг Беларуси в январе-ноябре уменьшился на 2,1% до $18,2 млрд

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 декабря 2021 года составил $18,2 млрд, уменьшившись с начала года на $0,4 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 2,1%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

В январе-ноябре 2021 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $1164,9 млн, погашение внешнего государственного долга составило $1515,6 млн.

Государственный долг Беларуси на 1 декабря составил Br58,3 млрд и увеличился по сравнению с началом года на Br0,5 млрд, или на 0,9%.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 декабря составил Br11,9 млрд, увеличившись с начала года на Br2 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 20%.

В январе-ноябре размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $1237,7 млн и Br191 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $333,1 млн и Br145 млн.-0-