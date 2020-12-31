Внешний госдолг Беларуси в январе-ноябре увеличился на 5,9% до $18,2 млрд

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешний государственный долг Беларуси на 1 декабря 2020 года составил $18,2 млрд, увеличившись с начала года на $1 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 5,9%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

В январе - ноябре привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $2 596,4 млн, в том числе $1 391,5 млн - облигации, размещаемые на внешних финансовых рынках, $541 млн - правительства и банков России, $500 млн - ЕФСР, $91,9 млн - Экспортно-импортного банка Китая, $62,5 млн - МБРР, $9,5 млн - ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в январе - ноябре составило $1 467,9 млн, из которых $655,1 млн - правительству и банкам России, $430,3 млн - банкам Китая, $264,8 млн - ЕФСР, $112,3 млн - МБРР, $2,8 млн - ЕБРР и СИБ, $2,6 млн - Товарно-кредитной корпорации США.

Государственный долг Беларуси на 1 декабря составил Br56,3 млрд и увеличился по сравнению с началом 2020 года на Br11,5 млрд, или на 25,6%.

Внутренний государственный долг на 1 декабря составил Br9,4 млрд, увеличившись с начала года на Br0,6 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 7,4%.

В январе - ноябре размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $307,2 млн и Br300 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $854,6 млн и Br173,5 млн.-0-