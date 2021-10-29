Внешний госдолг Беларуси в январе-сентябре уменьшился на 1,8% до $18,2 млрд

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешний государственный долг Беларуси по состоянию на 1 октября 2021 года составил $18,2 млрд, уменьшившись с начала года на $0,3 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 1,8%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

В январе-сентябре 2021 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $1 035,9 млн, в том числе $836 млн - правительства России, $155,3 млн - МБРР, $20 млн - Фонда международного развития ОПЕК, $14,9 млн - Экспортно-импортного банка Китая, $9,7 млн - ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в январе - сентябре 2021 года составило $1 381,3 млн, из которых $608,8 млн - правительства и банков России, $406,9 млн - банков Китая, $276,6 млн - ЕФСР, $83,4 млн - МБРР, $4,9 млн - ЕБРР и СИБ, $0,7 млн - Товарно-кредитной корпорации США.

Государственный долг Беларуси на 1 октября составил Br57,1 млрд и уменьшился по сравнению с началом года на Br0,7 млрд, или на 1,3%.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 октября составил Br11,3 млрд, увеличившись с начала года на Br1,4 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 14,4%.

В январе-сентябре размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $817,5 млн и Br191 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $132 млн и Br92,2 млн.-0-