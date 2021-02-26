Внешний госдолг Беларуси в январе уменьшился на 1,4% до $18,3 млрд

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешний государственный долг Беларуси на 1 февраля 2021 года составил $18,3 млрд, уменьшившись с начала года на $0,3 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 1,4%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.
В январе привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $35,7 млн, в том числе $25,5 млн - правительства России, $10,2 млн - МБРР.
Погашение внешнего государственного долга в январе составило $270,1 млн, из которых $84 млн - правительству России, $186,1 млн - банкам Китая.
Государственный долг Беларуси на 1 февраля составил Br59,7 млрд и увеличился по сравнению с началом 2021 года на Br1,9 млрд, или на 3,3%.
Внутренний государственный долг на 1 февраля составил Br11,6 млрд, увеличившись с начала года на Br1,8 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 17,7%.
В январе размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $625,9 млн.-0-