Внешний госдолг Беларуси в марте уменьшился на 2,4% до $18,1 млрд

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешний государственный долг Беларуси на 1 апреля 2021 года составил $18,1 млрд, уменьшившись с начала года на $0,5 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 2,4%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

В январе - марте привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $171,5 млн, в том числе $122,7 млн - правительства России, $40,3 млн - МБРР, $8,3 млн - Экспортно-импортного банка Китая, $0,2 млн - ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в январе - марте составило $568,7 млн, из которых $242,7 млн - правительству России, $189,9 млн - банкам Китая, $112,1 млн - ЕФСР, $22 млн - МБРР, $1,5 млн - ЕБРР и СИБ, $0,5 млн - Товарно-кредитной корпорации США.

Государственный долг Беларуси на 1 апреля составил Br59,3 млрд и увеличился по сравнению с началом 2021 года на Br1,5 млрд, или на 2,7%.

Внутренний государственный долг на 1 апреля составил Br11,8 млрд, увеличившись с начала года на Br1,9 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 19,1%.

В январе - марте размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $721 млн.-0-