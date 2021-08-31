Внешний госдолг в январе-июле уменьшился на 1,1% до $18,4 млрд

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешний государственный долг по состоянию на 1 августа 2021 года составил $18,4 млрд, уменьшившись с начала года на $0,2 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 1,1%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

В январе - июле 2021 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную $936,3 млн, в том числе $764,4 млн - правительства и банков России, $134,1 млн - МБРР, $20 млн - Фонда международного развития ОПЕК, $14,9 млн - Экспортно-импортного банка Китая, $2,9 млн - ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга в январе - июле 2021 года составило $1 155,6 млн, из которых $450,2 млн - правительства и банков России, $403,1 млн - банков Китая, $238,5 млн - ЕФСР, $59,9 млн - МБРР, $3,2 млн - ЕБРР и СИБ, $0,7 млн - Товарно-кредитной корпорации США.

Государственный долг Беларуси на 1 августа 2021 года составил Br57,4 млрд и уменьшился по сравнению с началом 2021 года на Br0,4 млрд, или на 0,6%.

Внутренний государственный долг по состоянию на 1 августа составил Br11,5 млрд, увеличившись с начала года на Br1,6 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 16,4%.

В январе - июле 2021 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $799,1 млн и Br137 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $26,1 млн и Br92,2 млн.-0-