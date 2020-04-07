Внутренний рынок в апреле будет обеспечен нефтепродуктами в полном объеме - Рыбаков

7 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Внутренний рынок в апреле будет обеспечен нефтепродуктами в полном объеме. Об этом рассказал журналистам председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сегодня по итогам совещания у Президента о поставках нефти в Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

"Главе государство было доложено об обеспечении нефтепереработки сырьем в апреле, - подчеркнул руководитель концерна. - Ведется работа как по альтернативным поставкам нефти, так и по поставкам нефти в апреле трубопроводным транспортом из Российской Федерации".

Андрей Рыбаков

По его словам, в данный момент идет контрактование по всем направлениям. "Фактически заводы поднимают свои перерабатывающие мощности. Внутренний рынок, как и экспорт, в апреле будет обеспечен в полном объеме", - резюмировал Андрей Рыбаков.-0-