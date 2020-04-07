Лукашенко ставит задачу максимально снизить зависимость Беларуси от нефтяных игр крупных держав

7 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Происходящие в мире события требуют принятия самых оперативных мер. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании о поставках нефти в Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как говорят в народе‚ с колес. Времени на переписки, рассуждения и согласования нет", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко поинтересовался актуальным положением дел в нефтеперерабатывающем комплексе страны, в частности загрузкой мощностей, показателями эффективности за отчетный период.

"Хотел бы более подробно остановиться на перспективах. Нефтяной рынок лихорадит, а его конъюнктура непрогнозируема. Задача таких стран, как наша, - быть готовыми к любому развитию событий. А лучше, как я уже говорил, - в наименьшей степени зависеть от нефтяных игр крупных держав, - подчеркнул белорусский лидер. - Чем больше опор мы создадим для нашей экономики, тем более устойчивым будет общество и независимой наша политика".

Президент считает, что пока в этом отношении сделано недостаточно. Проблемы, которые должны решаться между субъектами хозяйствования в рамках нормальных договорных отношений (максимум - с участием концерна "Белнефтехим"), приходится рассматривать на самом высоком уровне. "Это значит, что при возникновении сложностей в полной мере не задействуются экономико-производственный, дипломатический и юридический потенциалы страны. Если вопрос важный и экстренный, то и напрягаться должны не один-два человека, а вся вертикаль. Нерешаемых проблем здесь нет и в принципе быть не может", - уверен глава государства.

Александра Лукашенко также интересовали вопросы о том, какие достигнуты договоренности по поставкам нефти на текущий месяц, что просматривается до конца года и насколько жесткие эти планы. "В самое ближайшее время нам нужно уйти от постоянных споров, выяснений и состояния вечной неопределенности", - сказал он.

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