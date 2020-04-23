Вопрос о тарифах на прокачку газа в ЕАЭС будет решаться на уровне президентов

23 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Вопрос тарифообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа ЕАЭС будет решаться на уровне Высшего Евразийского экономического совета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам Евразийского межправительственного совета.

"На внеочередном заседании Евразийского межправительственного совета, которое прошло 23 апреля в формате видеоконференции, были рассмотрены последние несогласованные вопросы проекта стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, - проинформировали в ЕЭК. - По трем вопросам межправсовет принял формулировки, выработанные членами Совета ЕЭК 20 и 22 апреля. Оставшийся вопрос тарифообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа ЕАЭС будет решаться на уровне глав государств союза".

"Согласованы позиции сторон по трем вопросам - очень спорным, трудным, но нашли консенсус, - отметил председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович. - Первое - это либерализация международных автомобильных перевозок. Второе - выработка гибких механизмов целевого содействия экономическому развитию. Третья группа вопросов - о сотрудничестве в области здравоохранения. По вопросу тарифообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа союза было проведено также несколько рассмотрений. Согласованного решения, формулировок, к сожалению, не выработано".

На заседании Межправсовета премьер-министры стран ЕАЭС озвучили свои позиции по данному вопросу, после чего было решено вынести его на рассмотрение Высшего Евразийского экономического совета. "Планируется, что на очередном заседании 19 мая главы государств союза утвердят стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года", - добавили в ЕЭК.-0-