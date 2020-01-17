Вопросы экономического сотрудничества стран СНГ обсудят в Москве

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ состоится сегодня в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.
"С 1 января председательство в СНГ перешло к Узбекистану. В повестке дня заседания - информация полномочного представителя Узбекистана в комиссии Шохруха Гуламова об экономической составляющей Концепции председательства Узбекистана в Содружестве в 2020 году", - рассказали в пресс-службе.
Участники заседания также рассмотрят вопросы придания статуса центров коммерциализации инноваций государств - участников Межгосударственной программы инновационного сотрудничества стран СНГ на период до 2020 года, обсудят практику применения маркировки товаров средствами электронной идентификации в странах Содружества, а также присуждение премии СНГ 2019 года за достижения в области качества продукции и услуг.-0-