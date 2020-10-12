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Экономика
12 октября 2020, 18:53

Вопросы поддержки экспорта белорусско-российской продукции на рынки третьих стран обсудили в Минске

Во время встречи. Фото Совета Республики
Во время встречи. Фото Совета Республики

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Механизмы поддержки экспорта совместной белорусско-российской продукции на рынки третьих стран обсудили сегодня на рабочей встрече в Совете Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Мероприятие организовано в преддверии совместного заседания комиссий по бюджету и финансам и экономической политике Парламентского собрания Союза Беларуси и России, запланированного к проведению в ноябре. Ожидается, что в нем примут участие представители Министерства промышленности Беларуси и Министерства промышленности и торговли России, а также Банка развития и Внешэкономбанка России.

Открывая сегодняшнюю встречу, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец отметила: "На национальных уровнях реализуются соответствующие программные документы по поддержке и диверсификации экспорта. Производители наших стран находятся в поиске решений по финансированию экспорта совместно произведенной продукции, поэтому белорусские и российские парламентарии не могут остаться в стороне от этих вопросов. В частности, одним из реализуемых пилотных проектов является проект по кредитованию экспорта в третьи страны карьерных самосвалов производства ОАО "БЕЛАЗ".

Татьяна Рунец также рассказала, что в целом совместное продвижение продукции на рынках третьих стран регулярно обсуждается на площадке Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Начиная с 2017 года союзными парламентариями рассматривается возможность внесения в основополагающие документы Союзного государства изменений и дополнений, позволяющих реализовать возможность расходования бюджета Союзного государства на компенсацию процентной ставки банкам-кредиторам по кредитам и иным инструментам, предоставленным для финансирования экспорта в третьи страны продукции, произведенной в результате промышленной кооперации предприятий Беларуси и России; создание соответствующего источника в бюджете Союзного государства.

В сегодняшней встрече в Совете Республики приняли участие представители Министерства промышленности, руководящего звена Белорусской торгово-промышленной палаты, ОАО "Банк развития Республики Беларусь", ОАО "АСБ "Беларусбанк", ОАО "БЕЛАЗ" и ОАО "Банк БелВЭБ".

"С докладом о решениях по развитию экспорта совместной белорусско-российской продукции в третьи страны, принятых в ходе расширенного заседания национальных деловых советов в рамках VI Форума регионов Беларуси и России, выступил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович. Представители Минпрома, Банк развития и Беларусбанка озвучили информацию о предлагаемых механизмах и проблемных вопросах поддержки экспорта совместной белорусско-российской продукции в третьи страны. О ходе реализации пилотного проекта по кредитованию экспорта в третьи страны карьерных самосвалов производства ОАО "БЕЛАЗ" доложили представители руководства ОАО "БЕЛАЗ" и ОАО "Банк БелВЭБ", - добавили в пресс-службе.-0-

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