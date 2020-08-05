Вороватой приватизации в Беларуси не будет - аналитик БИСИ

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вороватой приватизации в Беларуси не будет, государство продолжит защищать интересы простых рабочих и тружеников села. Такое мнение во время очередного заседания проекта БИСИ и БЕЛТА "Экспертная среда" - "Послание Президента Беларуси. Взгляд в будущее" высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин.

В Послании Президента тема экономики являлась ключевой - как основа всех политических и социальных процессов, базис для развития. "И в выступлении были четко определены ключевые тезисы, что у нас социально ориентированная экономика, основой которой являются государственные предприятия. Вороватой приватизации, как в соседних странах, у нас не будет. И государство будет защищать интересы простых рабочих и тружеников села", - подчеркнул Алексей Авдонин.

Посыл, связанный с социально ориентированным государством и такой же моделью экономики, - самое важное сейчас, убежден аналитик БИСИ. "Мы видим, что во всех странах мира, во всех регионах идет фактически уничтожение социально ориентированных государств, разрушение тех завоеваний, которые были достигнуты трудовым народом в XX веке, и трансформация капитализма в иные формы эксплуатации работников разных слоев", - констатировал аналитик БИСИ.

Сейчас Беларуси очень сложно выдержать такую модель. "Потому что нас окружают страны, ориентированные на совершенно иную экономическую модель и ее реализацию. Поэтому Президент говорил о том, что нам надо мобилизоваться и быть более агрессивными на внешних рынках, усиливать экспорт, разрабатывать новые товары и услуги и наращивать добавленную стоимость путем внедрения высоких технологий, наукоемких продукции и производств", - напомнил Алексей Авдонин. По оценкам экономистов, это создаст базис для политической и социальной стабильности в перспективе.-0-